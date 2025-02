Ravage na ongeluk N205 bij Zwaanshoek, nadat bestuurder remt voor auto met pech in de berm

De melding van het ongeluk kwam om 1.50 uur binnen bij de politie. Twee auto's die uit de richting van Hoofddorp reden botsten op elkaar, omdat de voorste auto op de rem stond voor een derde auto die met gevarenlichten aan half in de berm stond.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de twee inzittenden van de auto die achterop de remmende auto klapte, beiden naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Geen van de bestuurders was onder invloed van alcohol.

Zorgenkindje

Het is de zoveelste keer dat auto's in de problemen komen op deze weg. De Drie Merenweg was meer dan tien jaar het zorgenkindje van de gemeente.

Vorig jaar juli kwam een 27-jarige automobiliste uit Halfweg om het leven op deze weg. De vrouw reed op haar eigen weghelft, maar een spookrijder botste frontaal tegen haar aan. Recenter vlogen meerdere malen automobilisten uit de bocht ter hoogte van Vijfhuizen.

Vanwege de reeks ongelukken op deze weg zijn in augustus 2023 maatregelen genomen. De provincie plaatste op meerdere plekken vangrails en bermverbandblokken, zodat automobilisten niet meer in de berm terechtkomen.