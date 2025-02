Weer problemen met dak van Grand Hotel Alkmaar, omgeving afgezet

De meldingen van loszittende dakdelen kwamen rond 10.40 uur binnen bij de brandweer. Een medewerker van het hotel laat weten dat ze de loszittende delen opmerkten omdat hotelgasten vertelden 'dat er iets niet in orde was'.

"Er is niks gevallen, maar we wilden natuurlijk ook niet dat er iets naar beneden kwam, daarom hebben we uit voorzorg de brandweer gebeld", laat de medewerker weten.

Twee keer raak

Dit is niet de eerste keer dat het hotel problemen heeft met het dak. Precies drie maanden geleden dreigde een deel van de metalen overkapping eraf te waaien door de harde windstoten.

Ook toen werd een deel van de straat afgezet en bleven drie attracties van de naastgelegen kermis dicht.

Volgens de hotelmedewerker was er ditmaal sprake van dezelfde problematiek, 'maar nu een andere hoek van het dak'.

Afzetting

De brandweer was ter plaatse met een hoogwerker. Een aantal delen van het dak rondom een dakkapel zijn voor de zekerheid moeten worden verwijderd 'zodat deze niet naar beneden komen'.

De directe omgeving rondom Grand Hotel Alkmaar is tijdelijk afgezet, met het verwijderen van de dakdelen moet 'het directe valgevaar' zijn geweken, vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio.