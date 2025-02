Lenteweer in november: hoge temperaturen en komende week veel wind en regen

In de loop van de dag wordt het overal in de regio droog, en het zou zomaar kunnen dat de zon zich af en toe laat zien. Er waait een matig tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Boven land met windkracht 4 tot 5 en windkracht 7 aan zee. In het Waddengebied kan het met windkracht 8 soms stormachtig waaien. Op de westelijke Wadden komen zware windstoten voor tot ongeveer 85 kilometer per uur.

Vanmiddag waait de wind nog steeds hard, maar die neemt volgens Weeronline wel 'uitzonderlijk zachte lucht' met zich mee. Het wordt gemiddeld 14 graden, dat is zes graden hoger dan de gebruikelijke temperatuur in deze tijd van het jaar. Het is nog niet duidelijk of we met deze temperaturen het weerrecord uit 1980 gaan breken.

Wind blijft hard

Ook na de middag blijf het hard waaien, en de temperaturen blijven eveneens hoog. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en tegen de ochtend stijgt in het westen de kans op regen. De wind waait vanavond en vannacht nog altijd stevig door en het koelt amper af.

Maandagmorgen is het bewolkt en vanuit het westen gaat het enige tijd regenen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Het is met 14 graden Celsius nog altijd erg warm voor de tijd van het jaar , maar vanuit het westen wordt het geleidelijk minder zacht.

Normale temperaturen

In de middag trekt de regen maandag oostwaarts over het land en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind waait matig uit het zuidwesten en aan de kust (vrij) krachtig. De hoge temperaturen zwakken af: aan het eind van de middag is het 11 tot 13 graden.

In de avond is het overal droog en klaart het op. In de loop van de week worden veel buien en regen voorspeld, maar er is ook geregeld kans op een doorbrekend zonnetje. De wind blijft krachtig waaien en het weerinstituut voorspelt 'redelijk normale temperaturen voor eind november'.