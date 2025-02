Amsterdamse souvenirs in... Utrecht: "Tja, toeristen willen dat"

Als de lente komt, dan stuur ik jou... Zo klinkt een instrumentale versie van het nummer van Herman Emmink door de souvenirwinkel Lean de Groot. In de twee zaken van De Groot liggen ook genoeg souvenirs van 'zijn' stad, maar ook van 'onze' stad. "Tja, toeristen willen dat. Utrecht is een hele mooie stad, maar onder de toeristen hebben ze het altijd over Amsterdam en niet over Utrecht." De Utrecht-magneten verkoopt De Groot gewoon aan de toeristen, maar 'ze nemen dan meestal ook eentje van Amsterdam mee'.

Dat Utrechters trots zijn op hun stad, is natuurlijk niet onbekend. Dat De Groot dan bij het bekendste gebouw van de stad niet alleen Utrechtse souvenirs verkoopt, leidt dan ook weleens tot kritiek. "Ja, dat krijg ik heel veel te horen. Maar ik zeg ook dat ik de huur moet betalen en als ik het niet heb dat mijn buurman het dan wel doet."

Amsterdamse buitenwijk?

Of toeristen die een dagje Utrecht doen denken dat ze in een buitenwijk van de stad lopen, daar gaan de meeste mensen rond de souvenirwinkel van De Groot niet van uit. "Misschien denken ze wel Amsterdam is Nederland", aldus een man buiten de zaak. Het kan ook zijn dat de toeristen het verhaal van de Amerikaanse zender CNN hebben gezien over de stad. Die toen werd aangeduid 'net buiten Amsterdam'. Iets waar de Utrechters het totaal niet mee eens waren overigens.