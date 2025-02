Restaurant overvallen in Amsterdam-Centrum, verdachten op de vlucht

De politie kreeg rond 22.20 uur een melding van de eigenaar van het restaurant. Eenmaal aangekomen, waren de verdachten al op de vlucht geslagen, mogelijk in de richting van het Haarlemmerplein.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of de twee iets hebben buitgemaakt. Ook is niet bekend of er gewonden zijn.

Momenteel is de politie op zoek naar de twee. De burgernetmelding die er vlak na de overval is uitgegaan, beschrijft twee licht getinte mannen van achttien jaar. Een van hen heeft een gemiddeld postuur en krullen en ze dragen allebei een zwarte hoodie.

De politie zoekt getuigen van de overval. Wie de mannen ziet, wordt aangeraden hen niet zelf te benaderen maar contact op te nemen met de politie.