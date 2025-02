Buurt verdeeld over opvang voor asielzoekers op Sloterweg: "Het voelt als slikken of stikken"

Iemand die niet te spreken is over de opvang, is buurtbewoner Martin, die schuin tegenover de villa's woont. Hij voelt zich overvallen door de gemeente, die hen niet heeft meegenomen in deze beslissing. "Ik spreek namens dertig bewoners", vertelt hij aan het begin van het interview. "Er is best draagvlak voor wat daar gebeurt, maar de manier van handelen heeft veel kwaad bloed gezet bij de bewoners", aldus Martin. "Het is een beetje autoritaire arrogantie die het uitstraalt", vervolgt hij. Ook denkt Martin dat de komst van de asielzoekers voor overlast gaat zorgen. "Bijvoorbeeld diefstal, agressie en intimidatie dat zijn eigenlijk een beetje de hoofdthema's", vertelt Martin. "Het is niet zeker, maar je moet er wel rekening mee houden", zegt hij.

'Gewoon welkom'

Buurtbewoner Hanneke, die recht tegenover de villa's woont, kan zich niet vinden in de woorden van Martin. "Laten we vooral de handen ineenslaan om te kijken wat we kunnen doen voor deze buurt. Wat ons betreft zijn de mensen hier gewoon welkom", vertelt ze. Een andere buurtbewoner deelt die mening. "Ik vind het prima dat ze komen", vertelt ze.

Vertrouwen in een goed verloop

Een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingenopvang) zegt dat de vragen en opmerkingen van bewoners te begrijpen zijn, maar dat er vertrouwen is in een goed verloop, vooral door eerdere positieve ervaringen met andere opvanglocaties in de stad. Ook laten ze weten dat op de locatie 24 uur per dag begeleiding aanwezig zijn, de asielzoekers overdag naar school gaan en er speciaal opgeleide jeugdprofessionals komen te werken.

De bewoners zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 2 december.