Geen Nagano, maar Gruno Bokaal voor Freek van der Ham: "Daar valt wat te halen voor mij"

Gruno Bokaal

Er staan dus geen wedstrijden in Nagano voor Van der Ham op het programma, maar de Gruno Bokaal dit weekend. Schaatsers rijden daar de 500 meter, 1500 meter, 5000 meter en de 10.000 meter. Het is een officiële plaatsingswedstrijd voor de NK allround. "Het is een mooi moment om te laten zien waar ik sta. Als ik een goed toernooi rijd, kan ik met een podiumplek naar de EK. Al is die kans niet zo groot. De NK afstanden in februari zijn ook nog een doel, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn."

Isabel Grevelt uit Petten besloot eerder deze week te stoppen bij Team Essent, de ploeg van Van der Ham. "Ik heb er toevallig vrijdag nog gesproken in haar clubpak van schaatsvereniging Alkmaar in Thialf, dat was wel wennen. Ze is blij en zit goed in haar vel. Er is zeker geen kwaad bloed bij haar, maar het werkte de afgelopen maanden niet meer voor haar." Of Van der Ham hoge ogen kan gooien op de Gruno Bokaal, zal aan het einde van de zondag blijken.