Kraamfeest en beschuit met rode muisjes voor brandweerauto van 15 miljoen gram

Als Chantal Schipper nog maar eens een rondje maakt met een gevuld blad met beschuit met rode muisjes, wordt ze - niet voor het eerst deze ochtend - gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst. "Gelukkig hoef je bij deze geen luiers te verschonen", zegt de vrouw opgewekt. "Klopt. Maar we moeten er 's nachts nog wel regelmatig met hem uit."

'Gemeenschap betaalt nieuwe auto'

De sfeer is vrolijk en jolig op het kraamfeest ter ere van de ingebruikname van de nieuwe brandweerauto. Brandweervrijwilliger Chantal is het brein achter de bijzondere gebeurtenis: "De oude auto heeft het 17 jaar volgehouden en deze is weer helemaal nieuw en daar zijn we als brandweerkorps trots op. Uiteindelijk betaalt de hele gemeenschap voor deze mooie auto, dus ik dacht: 'daar kunnen we wel wat aandacht aan geven'."

Tekst gaat verder onder de foto