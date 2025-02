Bij het beruchte bureau Warmoesstraat in Amsterdam kwam alles langs: "Prostitutie, junks en corruptie"

In de zesdelige podcast noemt Assink de Wallen de meest criminele vierkante kilometers van Amsterdam. Al lopend vertelt ze: "Hier liep vroeger alles. Dronken zeelui, hoeren in hun blote reet omdat ze waren bestolen, en ook hoerenlopers in hun blote kont omdat ze niet betaald hadden en hun kleding niet terugkregen. Maar ook heel veel junks. Eigenlijk was dat een trieste periode."

Verkleed als kerstman of elektromonteur

In de jaren '70 en '80 waren de Wallen verloederd. Panden stonden leeg en waren dichtgetimmerd. Het trok veel daklozen en verslaafden aan, en daarmee dus ook dealers. Assink spreekt in haar podcast onder anderen twee agenten die werden ingezet om de straten schoon te vegen. "Dan lagen ze letterlijk op het dak dealers te spotten, of stonden ze tussen de mensen, verkleed als kerstman of als elektromonteur."

Geld in fruitmanden

Het bureau moest uiteindelijk de deuren sluiten in het jaar 2000. Bij het roemruchte verleden hoort namelijk ook corruptie vanuit de politie. "Ze namen geld aan van bijvoorbeeld Chinese gokhuizen. In fruitmanden werd er geld op het bureau afgeleverd", vertelt Assink.

De druppel was uiteindelijk de dood van de dakloze Adrie van Driel. Hij maakte een fatale val op het versleten stoepje voor het bureau, nadat agenten hem eruit wilden zetten. Volgens de agenten zou de man net hebben gedaan alsof hij dronken was, om zo te kunnen overnachten op het bureau. Assink: "Zijn dood was het moment voor de corpsleiding om te zeggen: nu is het klaar."