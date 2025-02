Lenteweer op komst, kans op weerrecord

De echte omslag qua temperatuur komt vanavond. Waar het nu nog 4 graden is, loopt de temperatuur vanavond langzaam op. Vannacht komen we al in de dubbele cijfers en morgenmiddag komt de temperatuur uit op maximaal 16 graden. "Dat is echt bijzonder hoog", vertelt NH-weerman Jan Visser. "Het record voor op 24 november is 14,4 graden in 1980 (gemeten in De Bilt, red.). Daar gaan we naar verwachting dik overheen."

Morgen blijft het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het is nog steeds wel winderig, vooral aan de kust en het IJsselmeer. In de nacht naar maandag en op maandagochtend is het nog steeds erg zacht, maar neemt de buienkans toe. Later op de dag zakt de temperatuur weer.