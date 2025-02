Jongensdroom komt uit voor Thomas Tol, met eenmalig optreden in het Concertgebouw

Thomas is componist en toetsenist van BZN en Jan Smit en vormde met zijn broer het duo Tol & Tol. Hij heeft tientallen hits op zijn naam staan en dat hij maandag dan op wat hij zelf zegt 'heilige grond staat' is dan ook niet zo gek.

In zijn jeugd volgt Thomas een opleiding aan het conservatorium, waarna hij ook veel instrumentale composities maakt. Zo ook ‘Himalaya’, dat uiteindelijk op het BZN-album ‘Green Valley’s’ belandt. Wanneer het nummer als eindtune wordt gebruikt in het tv-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ ontvangt de omroep duizenden telefoontjes met de vraag: Van wie is deze muziek?

Wereldwijde hit

Met zijn broer Cees start hij het duo Tol & Tol, dat instrumentale muziek met soms een kleine zangbijdrage maakt. Hun eerste single 'Eleni' is meteen een gigantisch succes en wordt een wereldwijde hit.

Na tien jaar succes met Tol & Tol begint Thomas met het componeren en produceren voor andere artiesten, onder wie Jan Smit. Inmiddels is Thomas Tol de enige componist in de Nederlandse muziekgeschiedenis die vanaf het begin van zijn carrière elk jaar in de hitparade heeft gestaan. Eerst met BZN, daarna met Tol & Tol, Jan Smit en nog vele anderen.

Onderweg naar het Concertgebouw

Verslaggever Tom Jurriaans volgt de muzikant onderweg naar het Concertgebouw. Ook blikt hij met de Volendammer terug op zijn carrière en spreekt hij met verschillende artiesten over Tol.

De documentaire Thomas Tol onderweg naar het concertgebouw is hieronder te zien.