Rondje Haarlem: zes tastbare herinneringen aan het leven van Hannie Schaft

Jansstraat 40

Toen Hannie Schaft in Amsterdam studeerde, raakte ze bevriend met twee Joodse studiegenoten. De Tweede Wereldoorlog brak uit en de nazi’s kregen het voor het zeggen in Nederland. Hannie Schaft stopte met studeren toen ze weigerde een loyaliteitsverklaring aan de nazi’s te ondertekenen.

Ze keerde terug naar de Van Dortstraat, waar ook haar tweede Joodse studiegenoten onderdoken. Hannie Schaft werd zeer actief in het Haarlemse verzet en was betrokken bij meerdere liquidaties van NSB’ers. Het geweer dat ze gebruikte, is te vinden in het Noord-Hollands Archief in de Jansstraat in Haarlem.

