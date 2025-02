100.000 euro voor gouden tip die leidt naar Sidney Lute

In 2016 was Sidney 19 jaar oud en ging hij op reis. Zijn ouders vonden dat wel een goed idee, omdat hij nog niet goed wist wat hij na het behalen van zijn havodiploma wilde. "We hebben nog regelmatig contact met hem gehad", vertelt zijn moeder in de oproep op van de Peter R. de Vries Foundation. "Maar hij was wel heel summier in het antwoord geven. Na zes weken kwamen onze berichtjes niet meer aan en begonnen wij ons echt zorgen te maken."

Na Sidneys verdwijning werd in zijn mail een treinkaartje gevonden naar het Franse Colmar en zijn telefoon is voor het laatst actief geweest in het Franse Straatsburg. Sindsdien is er niets meer van Sidney vernomen. Natasja heeft de afgelopen jaren veel naar haar zoon gezocht en ook tips gekregen, maar die hebben nog niet naar haar zoon geleid.

100.000 euro

De Peter R. de Vries Foundation besteedt nu aandacht aan de zaak. Tot 14 mei 2025 looft de organisatie 100.000 euro uit aan degene met de gouden tip. De familie van Sidney doet daar zelf nog 10.000 euro bij.

