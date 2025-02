Tijdelijke woningen in Middenmeer bijna allemaal bewoond: "Eindelijk tot rust komen"

Tijdens de bijeenkomst kwamen veel buurtbewoners even kijken bij het nieuwe pand. De woningen zijn strak en netjes ingericht. Er zijn 1-persoons-, 2 persoons en woningen voor meerdere personen. Arnold en Maria wonen vlakbij: "Wij kennen een Oekraïense moeder die hier met haar zoon is komen wonen. Zij zat in de opvang bij de pastorie van de katholieke kerk in Wieringerwerf. Geweldig dat ze nu haar eigen plekje heeft."

Wethouder Mary van Gent van de gemeente Hollands Kroon is blij met de reacties van de mensen. "De nood is gewoon hoog. We hebben als gemeente een grote opgave. De raad heeft ons laatst nog eens de opdracht gegeven om meer te gaan bouwen. Deze woningen geven een klein beetje lucht. En er komen halverwege volgend jaar, hopen we, nog twee van deze flexwoningprojecten bij: één in Nieuwe Niedorp en één in Anna Paulowna."

Mensen uit de gemeente zelf

Voor Anita en Indy staat de komende tijd vooral in het teken van bijkomen op hun eigen stekkie: "Ik ben inmiddels weer helemaal op de been, heb inmiddels weer werk en hoop mijn dochter weer snel te zien. Mijn meubels zijn in elkaar gezet en ik ga maandag echt verhuizen", zegt Anita.

Haar buurvrouw Indy vult aan: "Het is fijn dat ze nu ook aan ons denken, aan de mensen uit de gemeente zelf. Ik heb bijna alles ingericht en hoop dat dit echt een thuis zal worden. Uiteindelijk hoop ik snel door te stromen naar een eigen, echte woning. Het liefst wil ik dan weer terug naar Anna Paulowna. Maar straks hier eerst maar kerst vieren. Ik heb al een heel klein kerstboompje gekocht. Gezellig."