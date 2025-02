Morbide mysterie: grafsteen duikt op in Hoofddorpse wijk, Suzanne zoekt eigenaar

De roodbruine vierkante steen lag ondersteboven naast de schutting van de buren, vertelt Suzanne. "Hij lag er al een paar dagen, en toen we wat beter keken zagen we de tekst die erop stond. Mijn man zei het meteen: 'Dat is een grafsteen'." Vermoedelijk gaat het om een steen die op een urnengraf past.

De steen was niet gloednieuw, de vrouw aan wie hij volgens de tekst zou behoren overleed in 1996. De buren konden de naam niet plaatsen, en een oproep op Facebook leverde ook niks op, zegt Suzanne. "We zijn ook in registers gaan zoeken, want de achternaam komt niet superveel voor. Maar niemand die hier ook maar enigszins in de buurt woont had dezelfde naam. Mensen die wel matchten, reageerden niet op mijn berichten."

Gemeente staat voor raadsel

Ook de gemeente Haarlemmermeer kon niet helpen, bleek nadat Suzanne een melding van de verloren grafsteen had gedaan. Een woordvoerder vertelt dat ze op 19 oktober langs zijn gegaan op de aangewezen locatie, maar dat de steen daar toen niet meer lag.

Dat kan kloppen: Suzanne had de steen inmiddels naar haar achtertuin verplaatst. "Ik wist niet hoe lang het ging duren tot de gemeente langs zou komen en wilde niet dat 'ie door een vreemde zou worden meegenomen. Anders komen we er nooit achter van wie deze steen eigenlijk is."