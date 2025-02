Lees terug: eenvoudige avond voor FC Volendam, pijnlijk verlies Telstar bij Jong Ajax

22 november 2024, 22.32 uur

De Nederlandse tennissers hebben voor het eerst de finale van de Davis Cup gehaald. Het team van captain Paul Haarhuis won in het Spaanse Málaga in de halve finales van Duitsland.

Botic van de Zandschulp veroverde het eerste punt na een zege in drie sets op Daniel Altmaier (6-4 6-7 (12) 6-3), Tallon Griekspoor scoorde het tweede punt door Jan-Lennard Struff in drie sets te verslaan (6-7 (4) 7-5 6-4. Door de winst in beide enkelspelen was een dubbelspel niet meer nodig.

Nederland reikte 23 jaar geleden, in 2001, ook tot de halve eindstrijd van het landentoernooi. Toen was Frankrijk met 3-2 te sterk. De tegenstander in de finale komt uit de ander halve finale, die op zaterdag wordt afgewerkt en gaat tussen titelverdediger Italië en Australië.