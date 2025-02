Strenge regels verbieden kerstkrans aan de deur, flatbewoners woest: "Alles wordt ontnomen"

Gelijke monniken, gelijke kappen

"Tja, het is jammer, maar wat doe je eraan", verzuchten velen. Voor sommigen gaat het verder dan alleen teleurstelling, want waar moeten de piepers nu heen, die tegen het spruiten buiten staan? Mevrouw Mienis en meneer Klanderman zijn niet over te nieuwe regel te spreken. "Ik vind het zwaar overdreven", zegt mevrouw. "Dit is helemaal geen vluchtweg."

Het stel woont in de linkerhoek van de flat, grenzend aan een dichte stenen muur. Wanneer het noodlot toeslaat kunnen ze het gebouw via het trappenhuis verlaten of via de brandtrap aan de rechterkant van het gebouw. Maar niet via hun balkonnetje.

Ondanks dat, blijkt het geen geldig tegenargument om de huidige fleurige status van hun entree te behouden. Om geen onderscheid te maken tussen bewoners, moet iedereen alle frutsels verwijderen. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', luidt het devies.

