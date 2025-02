Rechter buigt zich over vraag wie verantwoordelijk is voor dood Jimmy Schepers (21)

Wapen smokkelen

Volgens de officier van justitie smokkelde H. het wapen waarmee hij Jimmy doodstak na zijn aanhouding mee naar zijn cel. Hij verstopte het mes in zijn onderbroek en gooide het twee dagen later in een bakje met etensresten weg in een vuilnisbak. De recherche kwam hierachter tijdens het terugluisteren van een gesprek tussen H. en zijn moeder. Zo vertelde de hoofdverdachte dat hij 'een niffi' (mes, red.) bij zijn ballen had verstopt.

Naast de steekpartij op Solid Grooves, werd de hoofdverdachte tot eind oktober dit jaar ook gelinkt aan een steekpartij op een dancefeest drie weken daarvoor in Zaandam. H. wordt daar niet meer voor vervolgd.

Grote vechtpartij

Het is nog onduidelijk wat er die bewuste dag allemaal is gebeurd. Maar op het feest heerste, volgens een aantal bezoekers, een grimmige sfeer. Meerdere festivalgangers deden naderhand aangifte van beroving. Een groep jongens zou het voorzien hebben op dure zonnebrillen en geld. Bij de berovingen zou ook gedreigd zijn met een mes. "Toen ik binnenkwam, merkte ik gelijk al dat er ongure mensen waren. De sfeer was echt heel naar", liet een bezoeker een dag later weten.

De berovers zouden volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken zijn bij het gevecht dat uiteindelijk uitmondde in de dodelijke steekpartij.

Herdenking

De dagen na de tragische gebeurtenis kwamen tientallen vrienden en kennissen naar het familierestaurant in Oost om Jimmy te herdenken.

Twee zussen van Schepers, Jaimy en Kelly, deelden een oproep waarin ze vroegen om beelden van de steekpartij op Instagram met de politie te delen. "Wij hopen hiermee de moordenaar van ons broertje zo snel mogelijk te achterhalen!", benadrukten zij.

