Scholen hopen dat door nieuwe regels rond zzp'ers meer docenten in loondienst komen

In het onderwijs waren er vorig jaar in het hele land zo'n 100.000 zzp'ers actief, volgens het CBS. De scholen zijn dus zeer afhankelijk van deze groep en volgens Van Loon kunnen ze ook niet zonder. "Er is gewoon nog steeds een tekort van 15-16 procent aan leerkrachten", vertelt hij. "Er staan heel veel mensen voor de klas die nog niet hun bevoegdheid hebben en we gebruiken uitzendbureaus en zzp'ers om de gaten te vullen."

'Nood breekt wet'

Stoppen met zelfstandigen had ook Ensberg-Kleijkers wel gewild, maar die mogelijkheid had hij tot nu toe nog niet. "Onlangs waren er in een school met tien groepen, negen collega's ziek. Dan moet je in zo'n situatie kijken naar hoe kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. Dus hebben we van zzp'ers gebruik gemaakt. Zo konden we voorkomen dat kinderen naar huis werden gestuurd en een keuze tussen een zzp'er of kinderen naar huis sturen is snel gemaakt."

Overgangsperiode

Scholen kunnen straks dus boetes en naheffingen krijgen als ze toch gebruik blijven maken van zzp'ers. Er is wel een overgangsperiode van één jaar waarin werkgevers en werkenden nog geen boete krijgen als ze kunnen bewijzen dat ze stappen zetten tegen schijnzelfstandigheid.