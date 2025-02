Amsterdam Museum brengt ode aan Amsterdamse vrouwen en jij kan meedoen

Tentoonstelling

"Met de odes doen we heel veel", zegt Imara. "Ze zijn op het platform te lezen, maar ook bijvoorbeeld in de tentoonstelling. We maken een tentoonstelling waarin de verschillende odes terugkomen in de vorm van kunstwerken. We hebben kunstenaars gevraagd om een werk te maken met een vrouw als inspiratiebron. Maar er zijn ook collectiestukken uit het museum die verwijzen naar vrouwen of die van vrouwen zijn geweest."

"Als je door de tentoonstelling heen loopt, word je meegenomen door de geschiedenis van Amsterdam. Het gaat over vrouw-zijn, over emancipatie, over ondernemerschap, over macht, maar ook over vrouwen die -bijna- onzichtbaar zijn gebleven, voor sommigen. Terwijl ze toch een grote bijdrage hebben geleverd aan de stad."

