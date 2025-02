Noordzee bedreigt zuidwesten van Texel, de eilanders zoeken een oplossing

Deze vragen moeten straks beantwoord worden en ook de Texelse politiek moet zich daar nog over buigen. Texel staat in de toekomst voor een dilemma. "Er zijn een aantal knelpunten en uitdagingen wat betreft de kustverdediging in het zuidwestpunt van Texel", zegt Peter de Waal Malefijt, projectleider van de provincie. "Vandaar dat we in 2021 de koppen bij elkaar hebben gestoken. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat Texel in de toekomst veilig blijft?" Dan wordt vooral gekeken naar de effecten van de plannen die nu worden gemaakt in 2050 en zelfs in 2100.

Zo is er een visie gemaakt met daaraan gekoppeld een uitwerkingsprogramma. Ingenieursbureau Witteveen-Bos heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een aantal scenario's onderzocht. De uitkomsten daarvan werden gisteravond in dorpshuis De Waldhoorn in Den Hoorn gepresenteerd aan een grote groep Texelaars.

Tekst gaat verder onder de foto.