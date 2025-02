Huizen komt met rigoureuze aanpak om nieuwe jaarwisselingsrellen te voorkomen

Even terug naar de eerste dag van 2024. Ondanks diverse maatregelen in en rond het winkelcentrum in Huizen ging het er helemaal mis. Een grote groep jongeren bracht met zwaar vuurwerk vernielingen aan en gooide stenen en vuurwerk naar de politie die de situatie onder controle probeerde te krijgen. Pas toen de Mobiele Eenheid (ME) aankwam, werd het rustig.

"Dat was iets dat in onze gemeente nog niet eerder op deze schaal en met deze intensiteit was voorgekomen", constateert de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Dat dus nooit meer en om nieuwe escalatie te voorkomen, is een andere aanpak vereist.

Duidelijke handvatten

Samen met medewerkers van de politie, openbaar ministerie en de gemeente is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe benadering voor de komende jaarwisseling. Dit plan moet ook meteen duidelijke handvatten bieden voor de nieuwsjaarvieringen erna. Dan gaat het er vooral om maatregelen in en bij Winkelcentrum de Kostmand.

Verbinden en begrenzen zijn de kernwoorden van deze nieuwe aanpak, zo meent de burgemeester. De maatregelen die Huizen nu neemt, zijn er dan ook vooral opgericht om ongeregeldheden te voorkomen in plaats van handhavend op te moeten treden.

Strikte handhaving

Zo is de Kostmand straks één van de drie aangewezen vuurwerkvrije zones (de Oostermeent en het Holleblok zijn de twee andere). De burgemeester zegt dat hij wil dat er 'strikt gehandhaafd' wordt op het samenscholingsverbod, dat ook gaat gelden in de Kostmand. En dan voornamelijk op de doelgroep van 14 tot en met 30 jaar, die zich schuldig maakt aan overlastgevend gedrag.