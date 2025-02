Schiphols sneeuwvloot hele dag stand-by, toch tientallen vluchten geschrapt en vertraagd

Bij elkaar opgeteld zijn vandaag tientallen vluchten geannuleerd en is een veelvoud daarvan vertraagd. Dat oponthoud is niet alleen het gevolg van de barre omstandigheden op Schiphol, ook het weer in andere delen van Europa, waar Koning Winter soms nog harder toeslaat dan in Nederland, zorgt voor verstoringen.

Zo zijn onder meer vluchten naar München (Duitsland), Zürich (Zwitserland), Gothenburg (Zweden), Aberdeen en Glasgow (Schotland) en Kristiansand (Noorwegen) geannuleerd. Reizigers naar Sevilla (Spanje), Bergen (Noorwegen) en Istanbul (Turkije) moeten rekening houden met vertragingen die oplopen tot 1,5 uur.

Banen ijs- en sneeuwvrij maken

Schiphol benadrukt dat ze zoals gebruikelijk voorbereid waren op het winterse weer. "Zodra er sneeuw wordt verwacht, worden twee teams van vijftien voertuigen ingezet om de banen schoon te maken", vertelt een woordvoerder. "Een derde team zorgt ervoor dat de vliegtuigopstelplaatsen vrij blijven van sneeuw."

Die teams worden geleid door operationele medewerkers, die normaal gesproken andere taken uitvoeren. "Zoals mensen die vliegtuigen binnenloodsen of mensen die bij bird control werken." De sneeuwvloot wordt bestuurd door Schiphol-medewerkers die doorgaans op een warmgestookt kantoor zitten. "Zij kunnen een start- of landingsbaan in ongeveer 20 minuten sneeuw- en ijsvrij maken."

Vliegtuigen voor vertrek de-icen

Behalve de banen moeten ook de vliegtuigen zelf voor vertrek ijsvrij gemaakt worden. "Zodat ze veilig kunnen opstijgen", aldus de woordvoerder. Schiphol heeft een speciaal de-icing platform, waar KLM gebruik van maakt. "Andere afhandelaren de-icen op de vliegtuigopstelplaatsen."

Bekijk in de video hieronder hoe dat de-icen in z'n werk gaat. Lees verder onder de video.