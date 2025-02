Glyfosaat bij de buren: Noord-Hollanders bezorgd over bestrijdingsmiddelen

Toen Gitta Visser vijf jaar geleden met haar gezin naar het huis aan de dijk verhuisde, wist ze dat hier af en toe bollen werden geteeld. Maar zoveel, dat was toen nog niet duidelijk. Eerst drie jaar achtereenvolgens sierteelt en tulpenbollen, komende maand gaan er pal naast haar huis ineens pootaardappelen de grond in.

Nu is Visser niet tegen teelt, maar wel tegen de hoeveelheid gif die ieder jaar over de weilanden wordt gespoten. Het begint in het voorjaar, als het grasland rond haar woning geel kleurt van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. "Daarna wordt er iedere week gespoten, van maart tot augustus. Als de teler gaat rijden met de spuitmachine, moet alles naar binnen", vertelt Visser. "De huisdieren, de was, wijzelf. De ramen en roosters gaan dicht. Na een uur kunnen we weer naar buiten."

Al drie jaar strijdt ze voor een spuitvrije zone tussen haar woning en het erf van de buurman. Maar op bestuurlijk niveau is er niks geregeld voor mensen zoals zij. "Het is dat ik negen meter tuin heb, maar feitelijk mogen ze het tegen de gevel spuiten."

Populairste bestrijdingsmiddel

Glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, is 's werelds populairste bestrijdingsmiddel. Het is super efficiënt omdat het alle onkruiden en planten doodt, ook het gewas. Boeren gebruiken het dus alleen voor of na een teelt.

Maar het bestrijdingsmiddel is ook omstreden. Het is slecht voor de biodiversiteit, het schaadt de waterkwaliteit en het wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en de ziekte van Parkinson.

In Frankrijk is Parkinson onlangs erkend als beroepsziekte bij boeren. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) noemt glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend', al is die classificatie onderwerp van discussie - ook talkpoeder en hete thee vallen eronder. In de VS trof moederbedrijf Bayer in ieder geval al voor miljarden dollars aan schikkingen met kankerpatiënten.

