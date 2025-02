Minima-mama Evalyn (36) overladen met schoenen na emotionele oproep: "Dit heelt m'n hart"

Behalve schoenen heeft Evalyn ook geld gekregen om met haar zoon nieuwe schoenen uit te zoeken. "Daarom zijn we gisteren naar een winkel in het centrum geweest. Daar heeft hij mooie Nikes uitgezocht. We waren al twee jaar niet in zo'n winkel geweest. Hij noemde het de beste dag uit zijn leven."

Van de donatie heeft Evalyn ook haar jongste dochter nieuwe schoenen kunnen geven, vertelt ze geëmotioneerd. "Zij had ook al heel lang geen nieuwe schoenen gekregen." Voor haar oudste dochter zit er even geen extraatje in. "Eigenlijk is dat tegen m'n principes, want ik behandel mijn kinderen altijd gelijk."

Makkelijk was het niet, maar ze is blij dat ze om hulp heeft gevraagd. "Ik ben een moeder in nood, maar al die steun heeft mijn hart geheeld."