Dit zijn onze Noord-Hollandse hangjongeren door de decennia heen

Met de 779ste verjaardag van Haarlem opent in het Noord-Hollands Archief de nieuwe tentoonstelling over hangjeugd. Het thema 'Jongeren' staat al het hele jaar in het archief centraal, vertelt een van de tentoonstellingsmakers Mart van de Wiel. Dat is belangrijk, omdat het archief weinig materiaal bezit dat door jongeren zelf is gemaakt: "Het is een groep die hun materiaal niet zo snel bij onze instantie neerlegt", zegt hij.

Van de Wiel was dan ook blij toen de Haarlemse Tineke van Hamburg in 2017 haar fotoalbums aan het archief schonk. "De albums bieden een geweldig tijdsbeeld van haar leven in de late jaren 60", zegt hij. Op de foto's, die worden tentoongesteld in de Janskerk, zie je hoe ze samen met haar vrienden haar tijd spendeerde in het Haarlemse jeugdcentrum Electric Centre: kletsen, blowen en muziek maken.

