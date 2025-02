Vermiste man (58) naar wie maandenlang werd gezocht in Bergen is overleden

Sinds 1 augustus werd er gezocht naar een 58-jarige vermiste man. In de weken die volgden werd er massaal gezocht in het duingebied tussen Bergen en Egmond. Helikopters, honden, sonar, drones en het Veteranen Search Team werden ingezet. De laatste grootschalige zoekactie was half augustus. Maar ondanks alle inzet werd hij niet gevonden.

Bewust geen naam of foto gedeeld

Half oktober meldde de politie al dat de man waarschijnlijk was overleden. Er werd niet meer actief gezocht, maar elke tip werd nog nagelopen. De verwachting was toen al dat de man niet meer in leven was.

Vrijdagmiddag bevestigt de politie dat de man inmiddels gevonden is. Meer wil de politie niet kwijt over de zaak. Dat er tijdens de zoektocht geen naam of foto van de vermiste man werd gedeeld, was een weloverwogen keuze van zijn familie en het Openbaar Ministerie.