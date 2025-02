Wat kan de gemeente Alkmaar doen aan 'ellendige' leegstand in de binnenstad?

Ook wethouder Christiaan Peetoom ziet dat er voornamelijk leegstand is in het gebied rond de Laat. "Het centreert zich hier en daardoor ontstaat het beeld dat er enorm veel leegstand is", vertelt hij. "Nu valt die leegstand over het algemeen wel mee. Maar dit stuk doet pijn bij elke Alkmaarder die hier loopt. Ook de pandeigenaren", besluit Peetoom.

Leegstandswet of panden opkopen?

Daarom gaat de wethouder in gesprek met verschillende pandeigenaren. "Uiteindelijk kan je ook als gemeente meer doen", legt Peetoom uit. Daarmee doelt de wethouder op andere maatregelen als bijvoorbeeld de eerder genoemde leegstandswet.

"Maar ik denk nog niet dat dit soort maatregelen verstandig zijn", zegt hij. "In eerste instantie gaan we gezamenlijk kijken met de eigenaren wat we kunnen doen. Maar uiteindelijk als dat niet werkt zullen we naar andere oplossing moeten kijken", zegt Peetoom.

