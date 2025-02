Pleegouders strijden om opvangkosten, en winnen: "Rekening van duizenden euro's"

Beide gezinnen benaderden de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders (NVP). "Die kregen heel veel van dit soort vragen en dan ging het vaak om enorme bedragen." Uiteindelijk kregen beiden pleeggezinnen de vraag van de NVP of ze naar de rechter wilden stappen om duidelijkheid te krijgen.

Rechter geeft pleegouders gelijk

"Ik dacht eerst: moeten wij dat nou gaan doen", vertelt Lia. "Wij hadden precies hetzelfde", reageert Patrick. "Want je werkt ook met Parlan samen." Toch besluiten beide gezinnen de stap te zetten. En met succes, want de rechter stelt ze in het gelijk. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de vergoeding van de kinderopvangkosten.

Een uitspraak met enorme consequenties. De NVP maakte eerder al een voorzichtige schatting van zo'n 17 miljoen euro in heel Nederland. "Wij vinden het vooral fijn dat er voor eens en altijd duidelijkheid is. En dat pleegouders in heel Nederland nu weten hoe het zit", legt Lia uit.

Dat vinden Patrick en Tjitske ook. "Achter ieder pleegkind zit heel veel begeleiding wat een enorm bedrag kost; en wij als pleegouders moeten toeleggen dat vinden wij niet rechtvaardig. Het gaat ons niet om het geld. Maar we krijgen een pleegzorgvergoeding waar alle dagelijkse kosten van betaald moeten worden, alleen gaat vrijwel alles rechtstreeks naar het kinderdagverblijf. Er zijn genoeg mensen die dat niet kunnen ophoesten."

"Wij verlenen 24/7 zorg met liefde en doen het niet voor het geld. Maar je wil niet dat je er elke maand veel op moet toeleggen", vult Lia aan. "Wij hebben deze stap gezet voor de grote groep en alle pleegkinderen."

Hoop op impuls

Beide pleeggezinnen wijzen op het enorme tekort aan pleegouders. "Er zijn zoveel kinderen die op wachtlijsten staan. Die moeten uit een crisissituatie gehaald worden. Maar waar moet je naartoe als er geen ouders zijn?", vraagt de vrouw zich af.

De hoop bij beide gezinnen is dan ook dat de uitspraak van de rechter een stimulans is. "Hierdoor kan je meer pleegouders krijgen, en daar ook op werven. Want je kunt gewoon blijven werken, je hoeft niet te stoppen", zegt Tjitske.

"Als je nu wel voldoende vergoed krijgt, denken mensen misschien: dan kan het wel. Want als je van je pleegzorgvergoeding nog maar 20 euro per maand overhoudt na het betalen van de kinderopvang, dan zijn er veel mensen die het niet kunnen betalen", vult Lia aan.

Oproep aan het Rijk

Eensgezind zijn ze ook over de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het betalen van de kinderopvang. "Parlan moet het nu met de rechtelijke uitspraak doen en aan deze pleegouders betalen. Maar voor de toekomst moet dit vanuit het Rijk geregeld gaan worden."