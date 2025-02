Verdwijnt na voetbalclub straks ook volwaardig ziekenhuis uit Haarlem?

"Ik wil de mensen wakker schudden", zegt Erica, die samen met haar man de petitie is gestart. "Ik werk zelf in de zorg. Ik weet hoe snel zoiets kan gaan. Als ik andere Haarlemmers hierover spreek, dan reageren die soms verrast. 'Dat ziekenhuis zal toch niet zomaar verdwijnen', zeggen ze dan. Maar je ziet ook op andere plekken in het land dat een ziekenhuis plots flink moet inkrimpen."

Niet overal bij neerleggen

Erica richt de petitie aan de directie van het Spaarne Gasthuis. "Dat zijn nou eenmaal de mensen die dit soort beslissingen nemen. Het is het gevolg van de marktwerking waar we voor hebben gekozen. Maar dat betekent niet dat we ons bij voorbaat overal bij moeten neerleggen. Als we niks laten horen, verandert er ook niks."

De onrust leeft sinds afgelopen zomer, toen bekend werd dat het Spaarne Gasthuis geen nieuw ziekenhuis gaat bouwen. Een nieuw onderkomen wordt te duur, zo redeneerde de directie. In plaats daarvan wil Spaarne Gasthuis investeren in personeel en innovatie op de bestaande locaties in Haarlem en Hoofddorp. Daarbij wordt alle zorg waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, samengebracht op één locatie.

Tekst loopt door onder de foto.