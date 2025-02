Na 20 jaar geen kunstijsbaan in Helderse binnenstad, ondernemers willen het niet

Door de Helderse bezwarencommissie zijn deze mensen in het gelijk gesteld. De commissie is kritisch op de gemeente en snapt niet waarom een meerjarige vergunning niet is goedgekeurd vanwege twijfels en bezwaren, maar voor dit jaar de ijsbaan er wel mocht staan. Bovendien vindt ze dat er met de bezwaren niets, of te weinig, is gedaan.

De gemeente moet de vergunning vervolgens repareren, maar de organisatie van de ijsbaan durfde daar niet op te wachten en heeft zelf besloten de stekker uit het project te trekken. "Het is nog een week voor we zouden beginnen met opbouwen. Nu kunnen we, met een flinke schade weliswaar, nog terug. Als we langer zouden wachten en het blijkt dan dat het niet doorgaat, zijn we veel meer geld kwijt", zegt Kees Jan Tuin van de organisatie.

'Kost ons straks mogelijk nog veel meer'

Hij laat weten nu al zo'n 30.000 euro verlies te hebben. De ijsbaan is al twintig jaar te vinden in de Helderse binnenstad en stond, met een korte onderbreking tijdens de coronaperiode, tien jaar in deze winkelstraat. Het is mogelijk dat die hier in de toekomst niet meer terug mag komen. Tuin: "Als we helemaal niet meer op deze locatie mogen staan, moeten we ook het vaste stroompunt en de waterput weghalen en kost het ons nog veel meer."