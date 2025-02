NH-documentaire Vliegpionieren: hoe de eerste vlucht naar Indië onze reisdrang aanwakkerde

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Nederlanders voor het eerst met het vliegtuig aankwamen in Batavia. Het was toen de langste vlucht die ooit wereldwijd was gemaakt. Meer dan 15.000 kilometer, verspreid over twintig dagen. Een vlucht die liet zien dat Nederland meetelde en die Schiphol op de kaart zette.

3000 gulden

Hoewel die eerste vlucht succesvol was, betekende dit niet dat er meteen vliegtuigen vol passagiers naar Indië vlogen. Pas drie jaar later vertrekt de eerste passagiersvlucht naar Batavia. Aan boord is de rijke Amerikaan Van Lier Black, die met twee Nederlandse piloten in het vliegtuig stapt.

"Die vlucht heeft heel veel betekend", vertelt historicus Will Porrio in de documentaire. "Die piloten hebben ervoor gezorgd dat de luchtvaart de vormen aannam die het aan moest nemen. En dat in honderd jaar."

In 1930 opent de KLM een lijndienst voor passagiers. Vliegen wordt dan alleen nog gedaan door zakenlieden en andere rijke mensen: een ticket naar Batavia kostte drieduizend gulden. Pas na de oorlog wordt het vliegen toegankelijker voor het grote publiek. De plannen voor Schiphol zijn groots. Er wordt flink geïnvesteerd.