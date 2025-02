NH-documentaire Vliegpionieren: de verre vlucht naar Indië

Daarvoor in de plaats wordt extra brandstof meegenomen zodat het vliegtuig langer kon vliegen. De wens was om Indië in 14 dagen te bereiken, maar dat loopt even anders.

Noodlanding

Omdat de motor het begeeft, moet de bemanning landen op het platteland van Bulgarije. De boerenbevolking kijkt vreemd op van het vliegtuig dat in de akkers landt. Dankzij een geldinzamelingsactie en een grote donatie kunnen de piloten hun reis na een maand voortzetten, mét een nieuwe motor.

Op 24 november 1924 komt de Fokker F.VII aan in Batavia, het huidige Jakarta. Daar worden de piloten als ware helden ontvangen. Meer dan 15.000 kilometer hebben ze afgelegd in twintig dagen. "Heel de wereld kijkt mee, want wij Nederlanders hadden dit mooi voor elkaar geschopt", vertelt de documentairemaakster.

