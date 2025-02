Tessa miste door N9-file de boot naar Texel en sliep in de auto

Laatste boot gemist

Even verderop, in de auto van Tessa, begon het wel te dagen dat de laatste boot een onhaalbare missie werd. Het mocht de pret bij de vier Texelaren niet drukken. "We hebben meegezongen met de radio." Bij Anna Paulowna ging het verkeer weer rijden. "Snel naar McDonalds."

De laatste boot was inmiddels al vertrokken. "Een hotel zoeken in de nacht is een hoop gedoe, en heel erg duur. Toen hebben we besloten in de auto te slapen."

Met z'n vieren tegen elkaar, onder een deken die in de achterbak lag. Van Daalen heeft goed geslapen, de rest wat minder. "Het was niet zo erg hoor", zegt Van Daalen, "want je bent een eilandbewoner, en dan kan zoiets gebeuren."

Het gezin Ran overnachtte wel in een hotel bij Alkmaar. Rouwig lijken ze er een dag later niet om. Om 11.30 uur pakten ze de boot naar huis. Ze maken er het beste van, of zoals Sijbrand zelf zegt: "We maken van de nood een deugd."