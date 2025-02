Hoe kon het zó lang duren? Vijf vragen over het N9-drama

Wat ook niet meehielp, is dat de N9 een smalle weg is. "Je hebt daar weinig ruimte om de weg vrij te maken. Vrachtwagens bergen is niet makkelijk daar." De auto's zijn uiteindelijk om de vrachtwagens heen geleid. Pas daarna konden ook de vrachtwagens losgetrokken worden.

Hoe kon er zo snel een ijsplaat op de weg ontstaan?

De weg was na de hevige hagelbui binnen een mum van tijd veranderd in een ijsbaan, zag een NH-verslaggever ter plaatse. "De weg veranderde in vijf minuten volledig in ijs, alsof er niks gestrooid was. Je zag echt auto's wegslippen. In twee minuten reed iedereen stapvoets, en een minuut daarna stond er een enorme file."

"Als je over die hagel en sneeuw heen rijdt, dan druk je het aan en wordt het spiegelglad", legt NH-weerman Jan Visser uit. "Dan wordt het een ijslaag." Het vroor gistermiddag niet, maar dat maakt in zo'n situatie niet zo veel uit, aldus de weerman. "Door die combinatie van sneeuw en hagel heb je zo een ijsbaan."

Hoe is de weg ijsvrij gemaakt?

Het ijsvrij maken van de weg had behoorlijk wat voeten in de aarde. Daarvoor werd een zogeheten Firestorm-voertuig van Rijkswaterstaat opgeroepen. Van een afstandje ziet die eruit als een normale strooiwagen, maar hij zit toch iets anders in elkaar.

Tekst loopt door onder de video.