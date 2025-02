112-blog | Verkeer kan weer over de Afsluitdijk•Brand in Assendelfts huis

22 november 2024, 18.45 uur

In een huis aan de Dorpsstraat in Assendelft is vanavond rond 18.00 uur brand uitgebroken. Een getuige laat weten dat zowel de bewoner als de kat op tijd uit de woning konden komen. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer de brand rond 19.00 geblust had. Het vuur was ontstaan in het plafond. Vanwege sloopwerkzaamheden is de Dorpsstraat nog even afgesloten.