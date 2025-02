Vrachtwagenchauffeurs tijdens horroravond op N9: "Sta hier al 6,5 uur"

Honderden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hebben gisterenavond uren vastgestaan op de N9 tussen Koedijk en Zijpersluis. De weg veranderde na een hagelbui in een ijsbaan, met meerdere slippartijen tot gevolg. Daardoor was de weg volledig geblokkeerd. Ondanks de lange avond bleven de meeste mensen in de file behoorlijk nuchter onder hun situatie. "Dit is niet helemaal zoals we gepland hadden."