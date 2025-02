Horroravond voor honderden automobilisten op N9: uren vast door spekgladde weg

In de file stonden veel automobilisten die eigenlijk Texel als eindbestemming hadden. Veel van hen misten uiteindelijk de laatste boot. Zo vertelt Ilse Kootkar, die bij het Forest Hotel in Den Helder werkt, dat diverse Texelaars haar hebben gebeld. "Uiteindelijk heb ik drie mensen aan een kamer kunnen helpen."

Chaos begon al vroeg

Een verslaggever van NH reed vanmiddag over de weg toen de chaos begon. "De weg veranderde in vijf minuten volledig in ijs, alsof er niks gestrooid was. Je zag echt auto's wegslippen. In twee minuten reed iedereen stapvoets, en een minuut daarna stond er een enorme file." Volgens de verslaggever ontstonden de ijsplateau's door een forse hagelbui.