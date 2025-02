Haarlemse band Wilson A maakt postpunk met teksten over seks bij de buren

De jongens van de Haarlemse band Wilson A. zitten al vroeg aan het bier, bij hun favoriete café in het centrum van de stad. Daar praten ze over het leven, de liefde, maar vooral over muziek. Thijs is de zanger van de band en bij hem beginnen de meeste nummers: "Ik schrijf teksten en dan maak ik met een simpel recordertje een eerste demo en die stuur ik dan naar de jongens", vertelt Thijs. "Daarna voegt iedereen er wat aan toe."

De laatste single Whats the harm in a smoke alarm? schreef Thijs toen hij nog in een studentenflat in Uilenstede woonde. "Het is daar nogal gehorig. Tijdens het schrijven van de tekst hoorde ik mensen seks met elkaar hebben", vertelt Thijs. "Omdat ik in zo'n flow van schrijven zat heb ik dat direct meegenomen in mijn tekst."

