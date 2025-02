Hobbyboeren nemen maatregelen tegen vogelgriep

"Je moet geluk hebben of pech, en wij hebben pech gehad", vertelt Demi Laan van zorgboerderij laan. Precies een jaar geleden verloor de boerderij 180 kippen aan de vogelgriep. "Nog voordat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kwam was al twee derde van alle kippen overleden." De vogelgriep die op het erf in Middelie uitbrak was toen de reden om alle kippen in Nederland op te hokken.

Maatregelen

Nu zijn ze gewaarschuwd en nemen ze maatregelen. De kippenren is omheind met een net en er hangt een vlieger in de vorm van een roofvogel die vogels moet afschrikken. Ook kinderboerderij Hertenkamp in Hilversum neemt de nodige maatregelen. "We hebben een ren gemaakt met een afdak, zodat ze veilig kunnen rondlopen", zegt dierverzorger Jolanda Keller.

Door de aanleg van het dak lopen de kippen minder risico om het dodelijke virus op te lopen: "De meeste vogels die het virus met zich meedragen zijn wild. Op het moment dat ze nu overvliegen en poepen, komt het niet bij onze kippen, maar op het dak te liggen", legt Keller uit.

Minder vrijheid

Dat het gevogelte niet meer vrijuit over de boerderij kan lopen, vindt Keller jammer. "We moeten ze goed in de gaten houden, want het stressniveau kan bij de dieren oplopen als ze vast zitten", zegt ze. Om dit te voorkomen, heeft de boerderij het aantal kippen in het hok verminderd, zodat er genoeg ruimte is. Tot nu toe lijkt dat goed te werken: "Ze zien er allemaal heel tevreden uit. Ze zijn lekker aan het rondscharrelen", zegt Keller.