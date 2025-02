Einde van een tijdperk in zicht: visverkoopwagens verdwijnen uit Zandvoort

Het plan staat nog in de kinderschoenen. De raad moet zich er ook nog over buigen.

Verplaatsbare kiosken

Anita is tevreden dat er nu eindelijk over kiosken wordt gesproken. Maar zet ook, kritisch als ze is, haar vraagtekens erbij. "De gemeente wilde altijd dat onze wagens verplaatsbaar waren, zodat ze bij calamiteiten niet in de weg staan. En om het uitzicht niet te bederven. Dat staat haaks op de plaatsing van kiosken. Dus hoe zit dat dan eigenlijk?"

Uit gemeentestukken blijkt dat de kiosken 'modulair' worden, oftewel verplaatsbaar. Als er bijvoorbeeld werkzaamheden zijn, dan moet een kiosk even verderop staan. Mogelijk komen er ook toiletten in, zo is te lezen. Dan hoeft Anita niet meer naar een toilet honderd meter verderop.

Tekst loopt door na de foto.