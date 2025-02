NH-documentaire Vliegpionieren: voor het eerst de lucht in

Het is de start van de luchtvaart in Nederland. Nadat de KLM in 1919 wordt opgericht, worden al snel de eerste plannen gemaakt voor de vlucht naar Batavia, het huidige Jakarta. Lange tijd waren de vliegtuigen nog niet comfortabel genoeg om een lange tocht te kunnen maken.



"Passagiers kregen de eerste jaren bontjassen en leren jacks in het vliegtuig aan", vertelt documentairemaaktster Eline Boshuizen. "Maar Fokker ontwerpt een vliegtuig met een vliegtuig met een cabine. Een paar jaar later, in 1924, is het dan eindelijk zo ver.

Heldhaftig

Komende zondag is het precies 100 jaar geleden dat die bijzondere pioniersvlucht in Nederlands-Indië aankwam. Een vlucht waar het nodige aan vooraf ging en die ook niet helemaal vlekkeloos verliep. In een tijd waarin vliegtuigcrashes nog geregeld voorkomen, durfden de piloten deze heldhaftige tocht te maken.



