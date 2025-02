Hitmachine Thomas Tol (74) van BZN en Jan Smit speelt in Concertgebouw

En dat is nog niet alles. Samen met zijn broer Cees vormde hij het duo ‘Tol & Tol’ en daarmee scoorde hij eind jaren 80 een wereldwijde hit met het Griekse nummer 'Eleni'. Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de eerste single van Tol & Tol in de hitlijsten kwam. ‘Eleni’ stond niet alleen in Nederland aan de top van de hitlijsten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zuid-Afrika.

Jan Smit, Mell een Kees Tol

Ter ere van dit jubileum zal er dus aanstaande maandag een eenmalig jubileumconcert plaatsvinden met Thomas’ 16-koppige orkest, inclusief de originele 'Eleni' zangeres: Corina Vamvakari en met gastoptredens van Jan Smit en Mell. Het concert zal worden gepresenteerd door de zoon van Thomas, ook geen onbekende in medialand presentator Kees Tol.

Documentaire Thomas Tol op NH

Verslaggever Tom Jurriaans volgt de muzikant onderweg naar het Concertgebouw. Ook blikt hij met de Volendammer terug op zijn carrière en spreekt hij met verschillende artiesten over Tol, onder wie zijn zoon presentator Kees Tol.