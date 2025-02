Expositie Jewish Positions in Joods Museum: "Als er een ding is dat ons bindt, is het seks"

Vanaf morgen is er een expositie in het Joods Museum in de Nieuwe Amstelstraat te zien, genaamd Jewish Positions. De expo gaat over perspectieven op seksualiteit in de Joodse cultuur. En dat is gezien alle gebeurtenissen van afgelopen weken in de stad een compleet andere invalshoek. "Het gaat in de publieke ruimte over antisemitisme, de Holocaust, Israël, maar het Jodendom is meer", vertelt directeur Emile Schrijver.