'Regen aan bekeuringen' bij grote fatbikecontrole in Amsterdam West

Vijf fatbikes werden in beslag genomen, omdat uit het politiesysteem bleek dat ze al in het verleden diverse keren voor hun te hoge snelheid werden gewaarschuwd. Tientallen mensen reden zonder verlichting.

Verder negeerden sommigen het rode licht, hadden ze hun mobiel in hun hand tijdens het rijden en reden ze op het trottoir. Eén fatbike werd in beslag genomen, omdat die was gestolen. De bestuurder ervan is aangehouden.

Ook fietsers werden gecontroleerd, onder hen was het voornaamste probleem dat de verlichting niet op orde was. Zij kregen een bekeuring.