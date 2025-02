Pleegouders hoesten zelf onterecht kinderopvangkosten op: wie trekt de portemonnee?

"Wat wij jammer aan de uitspraak vinden, is dat Parlan als bestuursorgaan wordt gezien. Omdat we dan in een rol gedrukt worden om een besluit over de vergoeding te nemen, terwijl dit besluit over de bijzondere kosten in de pleegzorg bij de overheid ligt."

Wat kunnen de consequenties zijn?

"Die kunnen heel groot zijn. Bij één gezin ging het om ongeveer 7.000 euro per jaar en de uitspraak van de rechter laat zien dat er met terugwerkende kracht tot vijf jaar geleden aanspraak gemaakt kan worden op de vergoeding. Als je weet dat wij tientallen pleeggezinnen hebben, dan weet je dat het om veel geld gaat. Landelijk gezien gaat het om nog veel meer, om miljoenen."

Jullie overwegen om in hoger beroep te gaan?

"Daarover overleggen we nog met onze jurist. We trekken onder meer op met brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, om te kijken wat nu de impact van deze uitspraak is. Eén ding is zeker: als we dat doen, dan is dat niet om de pleegouders dwars te zitten, maar om duidelijkheid te krijgen over wie de kosten moet betalen."