Tijgers uit opvang Anna Paulowna laten jachtinstinct zien in Kazachstan

De laatste wilde tijger in Kazachstan werd 70 jaar geleden gedood. Er is nu een speciaal leefgebied ter grootte van de provincie Gelderland waar een volledig nieuwe populatie moet ontstaan. Lange tijd was er dus geen brul meer te horen in Kazachstan. Dat de tijger nu weer terug is, is voor sommige andere dieren wel even wennen, vertelt Gert Polet van WWF.

"Ze hebben intussen al eksters en kraaien gevangen. Dat klinkt misschien gek, maar dat is hartstikke goed om te zien. De tijgers zijn heel geïnteresseerd in hun omgeving en hebben dus echt hun jachtinstinct nog. Ze zijn in gevangenschap opgegroeid, maar gaan toch achter iets wat beweegt aan. Dat is belangrijk voor het project, want dan kunnen ze hun jongen ook leren jagen. Dat is heel positief."

Hopen op welpjes

De komende tijd blijven de dieren nog in hun eigen verblijven. "Ze komen in hetzelfde verblijf zodra we zien dat Bohdana krols is. Dat is namelijk snel te zien bij katachtigen. We hopen dat het al snel gebeurt, deze winter of het begin van het voorjaar. En we hopen dan natuurlijk dat het tot welpjes leidt. Dan zouden we misschien volgend jaar feest kunnen vieren."

Ondertussen begint de winter zich echt aan te dienen in Kazachstan. De sneeuw komt eraan en het wordt snel kouder. "We zijn benieuwd hoe ze daarop reageren. Ze komen uit het milde klimaat van Nederland en moeten dus wennen. Maar we maken ons daar geen zorgen over. En we houden ze natuurlijk goed in de gaten. Als het weer heel bar is, kunnen ze altijd in hun verblijf dat ook nog eens verwarmd is."