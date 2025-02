De haven van Den Helder barst uit z'n voegen, en dat gaat werk opleveren

Het is tegen de verwachtingen in, maar door de toestand in de wereld is de vraag naar olie en gas toegenomen. Dat merken ze in de haven: het wordt drukker, zegt havenmeester Ary Rijke. Zo druk zelfs, dat de huidige kades het aantal schepen niet meer aankunnen. Ook de marine kampt met ruimtetekort, weet hij: "Als de marine plaats tekort heeft, dan krijg ik een belletje 'heb je plek'. En andersom mag dat gelukkig nu ook."

Er moet bijgebouwd gaan worden en dat gaat Den Helder op een positieve manier merken: "Er zal werkgelegenheid komen. Sowieso tijdens de bouw, maar ook later, tijdens de exploitatie", verwacht Rijke.

Technici gezocht

Ook bij de marinehaven zien ze meer aanbod van werk in de toekomst. De vloot gaat uitgebreid worden met nieuwe schepen, waar de haven voor wordt vernieuwd en voorbereid. Kapitein ter zee Juan Irausquin ziet graag nieuwe, jonge collega's komen. Vooral aan technici zal veel behoefte zijn. Dat bevestigt Ricardo Labeur, die als korporaal technische dienst meevaart op missies en net terug is van een zes maanden op zee. Aan presentator Koen Bugter vertelt hij in de video wat voor hem het hoogtepunt van de reis was.