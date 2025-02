Vijf maanden na brand zorgboerderij zitten Julia en Michel nog altijd in spanning

Op 17 juni breekt er een grote brand uit in de schuur van de zorgboerderij in Schermerhorn. Er zijn gelukkig geen mensen of dieren aanwezig, maar de schuur is niet meer te redden.

De schade voor het familiebedrijf is enorm. Dochter Evelien en schoonzoon Thijs beginnen een inzamelingsactie en met succes. Er wordt bijna 27.000 euro ingezameld.

"Dankzij de financiële, maar ook de mentale steun zijn we direct weer aan de slag gegaan", vertelt Julia. In de zomermaanden verbleven de cliënten voornamelijk in de overdekte kas. Ondertussen verbouwde zoon Jasper de oude schuur tot een nieuwe ontvangstruimte inclusief keuken en verwarming voor de cliënten.

Tekst gaat verder onder de foto.