20 maanden cel voor mannen met 'Breaking Bad'-drugslab in Velsen-Noord

In de schuur wisten ze van 'huis-tuin-en-keukenmiddeltjes' een voorproduct van XTC te maken, genaamd BMK (benzylmethylketon). Dat deden ze in de achtertuin van de vriendin van de Haarlemmer.

De mannen zeiden helemaal niet van plan te zijn uiteindelijk XTC te maken of te verkopen. Ze waren simpelweg benieuwd of zij de scheikundige proeven die horen bij het maken van drugs, konden laten slagen.

Het Openbaar Ministerie (OM) dacht daar anders over, want via chatkanalen praatten de twee mannen over drugsrecepten. Op Telegram zei de één tegen de ander: "We gaan echt rijk worden, ouwe."